Kenan Yıldız ilk 11 başladı, Juventus kazandı

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İtalya Serie A'nın 11. haftasında Juventus, deplasmanda Udinese ile karşı karşıya geldi.

Blueenergy Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada kendi kalesine Maduka Okoye ve 37. dakikada Nicolo Savona kaydetti.

JUVENTUS'UN SERİSİ DEVAM ETTİ

Bu sonuçla birlikte Juventus, namağlup serisini 11'ye yükseltti ve 21 puana yükselerek, maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Udinese ise 16 puanda kaldı.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA OYNADI

Öte yandan Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Serie A'da bir sonraki hafta Juventus, Torino'yu konuk edecek. Udinese ise deplasmanda Atalanta ile karşı karşıya gelecek.