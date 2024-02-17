Kenan Yıldız ilk 11'de başladı: Juventus, Hellas Verona'ya takıldı Juventus, Serie A'nın 25. haftasında konuk olduğu Hellas Verona ile 2-2 berabere kaldı.

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İtalya Serie A'nın 25. haftasında Hellas Verona, Juventus'u ağırladı.

Mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Juventus'un gollerini 28. dakikada Dusan Vlahovic ve 55. dakikada Adrien Rabiot atarken Verona'nın sayılarını 11. dakikada Michael Folorunsho ve 52. dakikada Tijjani Noslin kaydetti.

Kenan Yıldız ilk 11'de başladı

Juventus'ta karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 66 dakika sahada kaldı.

Bu beraberlikle puanını 54 yapan Juventus ligdeki bir sonraki maçında Frosinone'yi konuk edecek.

20 puana yükselen Hellas Verona ise Bologna deplasmanına gidecek.