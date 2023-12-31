Kenan Yıldız ilk 11'de oynadı: Juventus, Roma'yı yendi

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İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus, Roma'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 47. dakikada Adrien Rabiot ile bulduğu golle 1-0 kazanmayı başardı.
Kenan Yıldız ilk 11'de başladı
Juventus'ta maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 66. dakikada yerini Federico Chiesa'ya bıraktı.
Roma'da forma giyen bir diğer milli futbolcu Zeki Çelik maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla birlikte puanını 43'e yükselten Juventus ligdeki bir sonraki maçında Salernitana deplasmanına gidecek.
28 puanda kalan Roma ise Atalanta'yı konuk edecek.
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