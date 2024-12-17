Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde! Yıldız bir tane...

DHA

Tuttosport'un 2003 yılından bu yana düzenlediği ve sezonun en iyi 21 yaş altı futbolcularına verilen 'Golden Boy' ödüllerinin bu yılki kazananlarından biri de Kenan Yıldız oldu.

Kenan Yıldız, Golden Boy Web ödülünü kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Torino'da düzenlenen ödül törenine katılarak ödülünü aldı ve yaptığı açıklamada, "Bu ödülü taraftarlar sayesinde kazandım. Bana duyulan güven için teşekkür ediyorum. Bu güveni boşa çıkarmamak ve takımın başarısına katkıda bulunmaya devam etmek için seneye yeniden kazanmam gerekiyor." dedi.

TÜRK FUTBOLUNUN GURURU

Ödül törenini yakından takip eden Türk gazeteci ve İtalya Spor Yazarları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dündar Keşaplı, Kenan Yıldız’ın bu prestijli ödülü kazanmasının hem Juventus’un hem de Türk futbolunun gururu olduğunu vurguladı.

Tuttosport gazetesi ise 'Yıldız bir tane' başlığını atarak, Kenan Yıldız’ın Juventus taraftarlarının idolü olduğuna dikkat çekti.