Kenan Yıldız oynadı! Juventus, Empoli'ye takıldı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Empoli ile Juventus karşı karşıya geldi.
Stadio Carlo Castellani'de oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
Deplasmanda oynayan Juventus zaman zaman gol bulabilmek adına rakip kaleye etkili gitti ama sonuç alamadı.
KENAN İLK 11'DE BAŞLADI
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.
JUVENTUS, NAPOLI'YLE KARŞILAŞACAK
Bu beraberliğin ardından Juventus 8, Empoli 6 puana yükseldi.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Empoli, Cagliari'ye konuk olacak. Juventus, Napoli'yi ağırlayacak.
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