Kenan Yıldız oynadı! Juventus, Empoli'ye takıldı
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 4. hafta mücadelesinde Empoli ile karşı karşıya geldi.

Stadio Carlo Castellani'de oynanan müsabakada kazanan çıkmadı. Kritik maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Deplasmanda oynayan Juventus zaman zaman gol bulabilmek adına rakip kaleye etkili gitti ama sonuç alamadı.

KENAN İLK 11'DE BAŞLADI

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı.

JUVENTUS, NAPOLI'YLE KARŞILAŞACAK

Bu beraberliğin ardından Juventus 8, Empoli 6 puana yükseldi.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Empoli, Cagliari'ye konuk olacak. Juventus, Napoli'yi ağırlayacak.

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Emre Çalışkan
Editör