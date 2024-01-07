Kenan Yıldız oynadı, Juventus son dakikada kazandı

İtalya Serie A'nın 19. hafta mücadelesinde Salernitana ile Juventus karşı karşıya geldi.
Stadio Arechi'de oynanan müsabakayı konuk ekip Juventus 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Salernitana 39. dakikada Giulio Maggiore'nin golüyle öne geçti. 1-0 biten ilk yarının ardından Maggiore, 53. dakikada çift sarı kartla oyundan ihraç edildi.
Vlahovic, üç puanı getirdi
Juventus, 65. dakikada Samuel Iling Junior'un golüyle eşitliği sağladı. Dusan Vlahovic, 90+1. dakikada Juventus'a galibiyeti getirdi.
Kenan forma giydi, Juventus takibi sürdürdü
Kenan Yıldız, maça ilk 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı.
Lider Inter'i takibini sürdüren Juventus, 46 puana yükseldi ve zirveyle arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Salernitana ise 12 puanla son sırada kaldı.
Juventus, gelecek hafta Sassuolo'yu ağırlayacak. Salernitana ise Napoli deplasmanında çıkış arayacak.
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