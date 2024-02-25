Kenan Yıldız oynadı! Juventus, üç puanı son dakikada aldı

İtalya Serie A'nın 26. hafta mücadelesinde Juventus ile Frosinone karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabaka gol düellosuna sahne olurken kazananı son dakika golü belirledi.
Siyah-beyazlılar, Daniele Rugani'nin 90+5'te attığı golle rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.
İlk yarıda 4 gol atıldı
Juventus, 3. dakikada Dusan Vlahovic ile öne geçti. Frosinone bu gole hemen cevap verdi Walid Cheddira 14. dakikada skoru eşitledi.
Konuk ekip Frosinone, 27. Marco Brescianini ile 2-1 öne geçti. Juventus'ta ilk golü atan Dusan Vlahovic, 32. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısında 4 gol çıktı ve takımlar soyunma odasına eşitlikle gitti.
Rugani, takımına üç puanı getirdi
İkinci yarıda ise ilk yarının aksine uzun süre gol sesi çıkmadı. Juventus, 90+5'te Daniele Rugani'nin attığı golle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Kenan, sonradan oyuna girdi
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 62. dakikada Federico Chiesa yerine oyuna dahil oldu.
Juventus, galibiyet hasretini sonlandırdı
Ligde son dönemde istediği sonuçları alamayan Juventus, bu galibiyetle birlikte 4 maçlık 3 puan hasretine son verdi.
Juventus 57 puana yükseldi. Frosinone ise 23 puanda kaldı.
İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Juventus, Napoli deplasmanına gidecek. Frosinone, sahasında Lecce'yi ağırlayacak.
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