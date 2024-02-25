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Kenan Yıldız oynadı! Juventus, üç puanı son dakikada aldı

Kenan Yıldız oynadı! Juventus, üç puanı son dakikada aldı Juventus, Serie A'nın 26. haftasında sahasında Frosinone'yi son dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla yendi. Milli futbolcu Kenan Yıldız ise 62. dakikada oyuna dahil oldu.