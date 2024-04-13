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Kenan Yıldız oynadı! Torino derbisinde kazanan çıkmadı

Kenan Yıldız oynadı! Torino derbisinde kazanan çıkmadı Juventus, Serie A'nın 32. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Torino ile golsüz berabere kaldı. Milli futbolcu Kenan Yıldız ise bu maçta 65. dakikada oyuna dahil oldu.