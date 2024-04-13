Kenan Yıldız oynadı! Torino derbisinde kazanan çıkmadı

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İtalya Serie A 32. haftasında Torino derbisinin heyecanı yaşandı.
Ezeli rakipler Torino ile Juventus karşı karşıya geldi.
Grande Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Juventus'ta milli oyuncu Kenan Yıldız, karşılaşmaya 65. dakikada dahil oldu.
İki takım 1'er puanın sahibi oldu
Bu sonuçla birlikte Juventus, puanını 63, Torino ise 45'e yükseltti.
Ligin bir sonraki maçında Torino, evinde Frosinone'yi ağırlayacak. Juventus, Cagliari deplasmanına gidecek.
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