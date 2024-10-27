Kenan Yıldız'dan 2 gol! Inter - Juventus maçı 4-4 bitti

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Serie A'nın 9. haftası dev bir maça sahne oldu.

Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter ile Thiago Motta yönetimindeki Juventus karşı karşıya geldi.

Giuseppe Meazza'da oynanan maç ise gol düellosuna sahne oldu. 8 golün çıktığı kritik müsabaka 4-4'lük eşitlikle sona erdi.

KENAN OYUNA GİRDİ, MAÇI ÇEVİRDİ

Bu maçta Inter'in gollerini 15 ve 37. dakikada iki ayrı penaltıdan Piotr Zielinski, 35. dakikada Henrikh Mkhitaryan ve 53. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Juventus'un gollerini ise 20. dakikada Dusan Vlahovic, 26. dakikada Timothy Weah 71 ve 82. dakikalarda ise milli yıldızımız Kenan Yıldız attı.

Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdiğinde Juventus 4-2 gerideydi.

Öte yandan Kenan Yıldız (19 yıl 176 gün), Inter ile Juventus arasındaki Serie A maçlarında bir maçta birden fazla gol atan en genç oyuncu oldu.

HAKAN OYNAMADI

Inter'de forma giyen bir diğer milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giymedi.

JUVENTUS, NAMAĞLUP UNVANINI KORUDU

Bu sonuçla birlikte Juventus ligdeki namağlup unvanını korusa da beraberlik sarmalından kurtulamadı ve 17 puanla 3. sırada kaldı. Inter ise 18 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

Öte yandan bu maça kadar ligde sadece 1 gol yiyen Juventus, bu maçta 4 gol yiyerek dikkat çekti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus evinde Parma'yı ağırlarken, Inter deplasmanda Empoli ile mücadele edecek.