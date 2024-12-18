Kenan Yıldız'ın asist yaptığı maçta Juventus farka koştu

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İtalya Kupası son 16 turunda Juventus, Cagliari'yi ağırladı.

Ev sahibi takım mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Juventus'un gollerini 44. dakikada Dusan Vlahovic, 53. dakikada Teun Koopmeiners, 80. dakikada Francisco Conceiçao ve 89. dakikada Nico Gonzalez kaydetti.

KENAN ASİST YAPTI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 67 dakika sahada kaldı ve Vlahovic'in golünde asisti yapan isim oldu.

Juventus, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı ve çeyrek finalde Empoli ile eşleşti.

Cagliari ise kupaya veda etti.