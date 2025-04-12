Kenan Yıldız'ın bir gol attığı maçta Juventus, Lecce'yi 2-1 yendi

AA
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Torino kentindeki Allianz Stadı'nda Juventus, Lecce'yi konuk etti.
KENAN'DAN ŞIK GOL
Juventus 2. dakikada Teun Koopmeiners'in golüyle 1-0 öne geçerken 33. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol ile ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Lecce, 87. dakikada Federico Baschirotto'nun golüyle farkı bire indirse de karşılaşma 2-1 sona erdi.
Bu galibiyetle Juventus ligde puanını 59'e çıkartırken, Lecce ise 26 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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