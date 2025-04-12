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Kenan Yıldız'ın bir gol attığı maçta Juventus, Lecce'yi 2-1 yendi

Kenan Yıldız'ın bir gol attığı maçta Juventus, Lecce'yi 2-1 yendi İtalya Serie A'da Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın da bir gol attığı maçta Lecce'yi 2-1 mağlup etti.