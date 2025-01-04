Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi: Finale Milan yükseldi

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Suudi Arabistan'da oynanan İtalya Süper Kupası'nın yarı finalinde Juventus ile Milan karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 2-1 kazanmayı başaran Milan, finale çıktı.

KENAN'IN GOLÜ YETMEDİ

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın 21. dakikada attığı golle Juventus, ilk devreyi önde tamamladı.

71. dakikada Christian Pulisic'in penaltı golüyle eşitliği yakalayan Milan, 75. dakikada Federico Gatti'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Milan ile Inter'in karşılaşacağı final müsabakası 6 Ocak Pazartesi günü oynanacak.

Önceki gün oynanan diğer yarı final maçında Inter, Atalanta'yı 2-0 yenerek finale adını yazdırmıştı.