Kenan Yıldız'ın penaltıyı kaçırdı: Juventus kupadan elendi

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İtalya Kupası çeyrek finalinde Juventus, Empoli'yi ağırladı.

Konuk ekip normal süresi 1-1 biten mücadeleyi penaltılarda 4-2'lik skorla kazanmayı başardı.

Empoli'nin golünü 24. dakikada Youssef Maleh atarken Juventus'un sayısını 66. dakikada Khephren Thuram kaydetti.

KENAN PENALTIYI KAÇIRDI

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 54. dakikada oyuna girerken penaltı atışlarında Dusan Vlahovic ile birlikte penaltı kaçıran iki isimden birisi oldu.

Penaltı atışlarında Empoli, Juventus'a 4-2'lik üstünlük kurdu ve yarı finalde Bologna ile eşleşen taraf oldu.

Juventus ise kupaya veda etti.