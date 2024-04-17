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Kenan Yıldız'ın yeni maaşı belli oldu

Kenan Yıldız'ın yeni maaşı belli oldu Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Kenan Yıldız, yeni kontratıyla İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro ve bonuslar kazanacak.