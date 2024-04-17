Kenan Yıldız'ın yeni maaşı belli oldu
ensonhaber.com

Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanan Kenan Yıldız'ın yıllık ücreti de ortaya çıktı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2027 yılından 2028'e kadar uzatacak.

1 milyon euro ve bonuslar

18 yaşındaki futbolcu, yeni sözleşmesiyle İtalyan ekibinden yıllık 1 milyon euro ve bonuslar kazanacak.

Juventus'un, yeni sözleşmeyle birlikte genç futbolcuya 10 numaralı formayı vermesi bekleniyor.

Bu sezonki performansı

Juventus'ta bu sezon 25 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 3 kez gol sevinci yaşadı.