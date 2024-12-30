Kenan Yıldız'lı Juventus, Fiorentina'ya puanı son anlarda verdi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 18. haftasında Juventus, Fiorentina'yı ağırladı.
Müsabaka 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.
Juventus'un gollerini 20 ve 48. dakikalarda Khephren Thuram atarken Fiorentina'nın sayılarını 38. dakikada Moise Kean ile 87. dakikada Riccardo Sottil kaydetti.
KENAN OYUNA 63'TE GİRDİ
Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, mücadelenin 63. dakikasında Samuel Mbangula'nın yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla puanını 32 yaparak 6. sırada kalan Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Torino deplasmanına gidecek.
Aynı puanla 5. sırada yer alan Fiorentina ise Napoli'yi konuk edecek.
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