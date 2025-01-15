Kenan Yıldız'lı Juventus ile Atalanta berabere kaldı

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İtalya Serie A'nın 19. haftasında Atalanta, Juventus'u ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Juventus'un golünü 54. dakikada Pierre Kalulu attı, Atalanta'nın sayısını 78. dakikada Mateo Retegui kaydetti.

KENAN, 90 DAKİKA OYNADI

Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte 20 maçta 7 galibiyet ve 13 beraberliğe ulaşarak 34 puana yükselen Juventus, ligdeki bir sonraki maçında Milan'ı ağırlayacak.

Puanını 43 yapan Atalanta ise sahasında Napoli ile karşılaşacak.