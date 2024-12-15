Kenan Yıldız'lı Juventus puanı 90+6'da kurtardı

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Venezia ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadyumu'ndaki mücadele 2-2 sona erdi.
İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, Venezia'yı ağırladı.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Venezia'nın gollerini 61. dakikada Mikael Egill Ellertson ile 83. dakikada Jay Idzes atarken Juventus'un sayılarını 19. dakikada Federico Gatti ile 90+6. dakikada penaltıdan Dusan Vlahovic kaydetti.
KENAN İLK 11'DE BAŞLADI
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 86 dakika sahada kaldı.
Kenan'ın 49. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından elle oynama nedeniyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından puanını 28 yapan Juventus, ligin bir sonraki haftasında Monza deplasmanına gidecek.
10 puana yükselen Venezia ise Cagliari'yi konuk edecek.
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