Kenan Yıldız'lı Juventus'tan 3 golle 3 puan İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus, deplasmanda Hellas Verona'yı 3-0 mağlup ederken, milli futbolcumuz Kenan Yıldız takımının ilk golünde asisti yaptı.

AA & Ensonhaber

İtalya Serie A'nın 2. haftasında Juventus, deplasmanda Hellas Verona ile Marcantonio Bentegodi Stadyumu'nda karşılaştı.

Juventus maça etkili bir başlangıç yaparak 28. dakikada milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ara pasında topla buluşan Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Gol sonrası baskısını artıran Juventus, 39. dakikada genç yetenek Nicola Savona'nın attığı golle farkı ikiye çıkararak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü elden bırakmayan Juventus, 53. dakikada Dusan Vlahovic'in penaltı golüyle skoru 3-0 yaptı. Kalan sürede başka gol olmayınca, maç Juventus'un 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

ASİST YAPAN KENAN, 90 DAKİKADA OYNADI

Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

İlk maçını da 3-0'lık skorla kazanan Juventus, puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta sahasında Roma'yı ağırlayacak. Verona ise 3 puanla 10. sırada yer alırken, deplasmanda Genoa ile karşılaşacak.