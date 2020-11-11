Kendisini yere atan Ribery'e para cezası

Galatasaray'ın eski futbolcusu Franck Ribery, Fiorentina-Parma maçında kendisini yere atarak hakeme aldatmaya yönelik hareketten sarı kart görmüştü. Disiplin komitesi, yıldız futbolcuya ceza verdi.

Kariyerini Fiorentina'da sürdüren Franck Ribery, ligin disiplin komitesi tarafından maç içinde kendisini yere attığı için para cezası aldı.

RIBERY'E 2 BİN EURO CEZA

Yapılan açıklamada Ribery'nin, Serie A'nın 7. haftasında oynanan Parma maçında rakip ceza sahasında kendisini yere attığının belirlenmesi üzerine para cezası aldığı duyuruldu.

Cezanın bedelinin ise 2 bin euro olduğu ifade edildi. Öte yandan aynı cezayı, Crotone'dan Milos Vulic'in de aldığı belirtildi.

Bayern Münih ile sözleşmesi bittikten sonra geçen sezon Fiorentina'ya transfer olan Franck Ribery, İtalya'daki ilk yılında 21 maçta 3 gol 3 asist kaydetmiş, bu sezon ise çıktığı 6 resmi maçta 2 asist katkısı yapmıştı.



