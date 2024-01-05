Kenen Yıldız golünü attı: Juventus kupada turladı

İtalya Kupası son 16 turu maçında Juventus, Salernitana'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 6-1'lik skorla kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Salernitana'nın tek sayısını 1. dakikada Ikwuemesi kaydederken Juventus'a turu getiren golleri 12'de Miretti, 35'te Cambiaso, 54'te Rugani, 75''tw Bronn (KK) 88'de Kenan Yıldız ve 90+1. dakikada Weah attı.
Kenan Yıldız ikinci yarıda oyuna girdi
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız yedek kulübesinde başladığı maçın 66. dakikasında oyuna dahil oldu.
88. dakikada takımının 5. golünü atan 18 yaşındaki futbolcu 4. golde de sol çaprazdan şutunu çekti, kaleciden seken topu Bronn kendi ağlarına yolladı.
Bu sonuçla Juventus'un yenilmezlik serisi 14 maça çıktı, İtalyan devi söz konusu maçlarda 11 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.
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