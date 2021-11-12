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    Kenya'da futbol federasyonu lağvedildi

    Kenya Futbol Federasyonu, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla hükümet tarafından lağvedildi.
    • AA
    • 12.11.2021 - 00:32
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    Kenya'da futbol federasyonu lağvedildi

    Kenya Spor Bakanı Amina Mohamed tarafından yapılan açıklamada, hakkında ön soruşturma başlatılan federasyonun, hükümet tarafından verilen bütçeyi nerede kullandığına ilişkin uygun bir gerekçe sunamaması nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

    YOLSUZLUK SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİRİLECEK

    Bakan Mohamed, ülkenin yolsuzlukla mücadele birimi tarafından soruşturmanın derinleştirileceğini ve elde edilen sonuca göre yargı yolunun açılabileceğini de vurguladı.

    Kenya da futbol federasyonu lağvedildi #1

    MİLLİ TAKIM MAÇLARI TEKİLENMEYECEK

    Federasyonun yerine geçici bir komite atandığını kaydeden Amina Mohamed, bu durumun Kenya Milli Takımı'nın uluslararası maç programına etki etmeyeceğini savundu.

    FIFA'NIN TEPKİSİ NE OLUR

    FIFA, seçilmiş federasyon üyelerinin iç işlerine hükümet tarafından müdahale edilmesi durumunda, turnuvadan ihraç gibi çeşitli cezalar uygulayabiliyor.

    Kenya Milli Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde bugün Uganda'yla, 15 Kasım Pazartesi günü ise Ruanda ile karşılaşacak.

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