Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki performansıyla büyülemeye devam ediyor

AA & Ensonhaber

Portekiz kariyerine fırtına gibi başlayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, yeşil sahalardaki üst düzey performansının yanı sıra attığı gollerden sonra yaptığı Harry Potter sevinciyle de futbolseverleri büyülemeye devam ediyor.

Milli futbolcu, Benfica formasıyla şu ana kadar çıktığı 7 resmi maçta 8 gol ve 2 asiste imza attı. Portekiz Ligi'nde 4 maçta 5 gol atıp 2 asist yapan Kerem, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de takımı adına 3 maçta 3 gol kaydetti.

Son olarak ligde 5-0 kazandıkları Rio Ave maçında 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu, profesyonel kariyerinde 5. kez hat-trick yaptı.

İLK MAÇINDA GOLLE BULUŞTU

Sezonun başında 3 Eylül'de Benfica'ya transfer olan sol kanat oyuncusu Kerem, yeni takımıyla ilk maçına 14 Eylül'de, Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 5. haftasında 4-1 kazandıkları Santa Clara karşılaşmasında çıktı.

Müsabakaya ilk 11 başlayan Kerem Aktürkoğlu, 27. dakikada bir diğer milli futbolcu Orkun Kökçü'nün asistiyle fileleri havalandırarak ilk golüne imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica formasıyla ilk maçına 19 Eylül'de Kızılyıldız karşısında çıkan Kerem, deplasmandaki 2-1'lik galibiyette takımının ilk golünü kaydetti.

Benfica, Portekiz Ligi'nde 23 Eylül'de deplasmanda Boavista'yı 3-0 yenerken, 26 yaşındaki futbolcu 2 kez asist yaparak ön plana çıktı.

Kerem, 28 Eylül'de iç sahada Gil Vicente'yi 5-1 mağlup ettikleri mücadelede de takımını 24. dakikada 2-1 öne geçiren golün sahibi oldu.

Milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 4-0 yendikleri maçın 13. dakikasındaki ilk gole imzasını koydu.

Şampiyonlar Ligi’nde Hollanda'nın Feyenoord takımına 3-1 yenilen Portekiz ekibinin tek golü, 66. dakikada Kerem'den geldi.

Son olarak Portekiz Ligi'nin 9. haftasında Rio Ave'yi 5-0 yenen Benfica'da maçın yıldızı olan Kerem Aktürkoğlu, 12, 16 ve 45+2'nci dakikalarda sahneye çıkarak "hat-trick" yaptı.

YÜKSELİŞİNİ GALATASARAY'DA YAPTI

Kariyerinde daha önce Bodrumspor, Karacabey Belediyespor ve 24 Erzincanspor formaları giyen Kerem Aktürkoğlu, yükselişini Galatasaray formasıyla gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılarda 4 yılda 179 resmi maçta görev yapan Kerem, 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da iki kez Süper Lig ve bir defa Süper Kupa sevinci yaşayan milli oyuncu, sezon başında 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'nın yolunu tuttu.

A Milli Takım'da ise 38 maçta görev alan Kerem, 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

KEREM'İN HAT-TRICK'LERİ

Milli futbolcunun kariyerinde üç gol birden kaydettiği müsabakalar şu şekilde:

27 Ekim 2024 - Benfica-Rio Ave maçı

9 Eylül 2024 - Türkiye-İzlanda maçı

12 Kasım 2022 - Başakşehir-Galatasaray maçı

17 Nisan 2021 - Göztepe-Galatasaray maçı

21 Temmuz 2020 - 24 Erzincanspor-Artvin Hopaspor maçı