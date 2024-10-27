Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı, Benfica Rio Ave'yi beş golle devirdi

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Portekiz Ligi'nin 9. hafta mücadelesinde Benfica ile Rio Ave karşı karşıya geldi.

Estadio do Benfica'da oynanan müsabakada kazanan 5-0'lık farklı skorla ev sahibi takım Benfica oldu.

KEREM, HAT-TRICK YAPTI

Benfica'da forma giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu ise ilk yarıda attığı 3 golle maça damga vurdu.

Kerem Aktürkoğlu'nun golleri 12, 16 ve 45+2'de gelirken, Benfica'nın diğer gollerini 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni attı.

NUNEZ'DEN SONRA BİR İLKİ BAŞARDI

Rio Ave karşısında ilk yarıda hat-trick yapan Kerem Aktürkoğlu, Darwin Nunez'in 2021 yılındaki Belenenses maçından sonra bir Portekiz Ligi maçının ilk yarısında hat-trick yapan ilk Benficalı futbolcu oldu.

KEREM ATMAYA DEVAM ETTİ, ORKUN 90 DAKİKA OYNADI

Bu maçın ardından Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla çıktığı 8. resmi maçta 8 gol 2 asistlik performansa ulaşmış oldu.

Benfica'da forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise maçta 90 dakika sahada kaldı.

BENFICA, PUANINI 19 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 19'a yükseltirken, Rio Ave 8 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica deplasmanda Farense ile karşılaşırken, Rio Ave sahasında Casa Pia'yı konuk edecek.