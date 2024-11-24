Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı, Benfica farklı kazandı

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Portekiz Kupası'nın 4. Tur maçında Bruno Lage yönetimindeki Benfica ile Ze Augusto'nun çalıştırdığı Estrela karşı karşıya geldi.

Estadio da Luz'da oynanan müsabakada kazanan, 7-0'lık skorla ev sahibi takım Benfica oldu.

DI MARIA, HAT-TRICK YAPTI

Benfica'nın gollerini 2, 5 ve 18'inci dakikalarda Angel Di Maria, 59'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 81'inci dakikada Zeki Amdouni ile 86 ve 90'ıncı dakikalarda Arthur Cabral kaydetti.

KEREM VE ORKUN SONRADAN OYUNA GİRDİ

Ev sabinde Kerem Aktürkoğlu 45. dakikada, Orkun Kökçü ise 65. dakikada oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından üst tura yükselen taraf Benfica oldu.

12 MAÇTA 9 GOL VE 3 ASİST YAPTI

Benfica ile 12. maçına çıkan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, 9 gole ulaştı ve yaptığı asistlerde toplamda 12 gol katkısı yaptı.