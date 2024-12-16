Kerem Aktürkoğlu'nun asisti Benfica'ya yetmedi

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Portekiz Primeira Liga'nın 14. haftasında Avs, Benfica'yı ağırladı.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Benfica'nın golü 17. dakikada Amdouni'den gelirken Avs, 90+4. dakikada Castro eşitliği yakaladı.

ASİSTİ KEREM YAPTI

Amdouni'nin kaydettiği golün asistini milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.

Kerem, Portekiz ekibinde çıktığı 17 maçta 10 gol ve 3 asist yaptı.

Benfica'da milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, maça 11'de başladı ve 75 dakika sahada kaldı.

Bir maçı eksik olan ve bu sonucun ardından puanını 32 yapan Benfica, ligin bir sonraki haftasında Estoril ile karşılaşacak.

12 puana yükselen Avs ise Boavista ile oynayacak.