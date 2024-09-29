Kerem attı, Benfica gol oldu yağdı Benfica, sahasında Gil Vincente'yi 5-1 mağlup etti. Benfica'nın 2. golü Kerem Aktürkoğlu'dan geldi.

Haber Merkezi

Portekiz Ligi 7. hafta maçında Benfica, sahasında Gil Vincente ile karşılaştı. Estadio da Luz'da oynanan maçı Benfica, 5-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Otamendi, 25. dakikada Kerem Aktükroğlu, 78. dakikada Zeki Amdouni, 90. dakikada Florentino ve 90+4. dakikada Rollheiser kaydetti.

KEREM 4 MAÇTA 3 GOL ATTI

Benfica'da Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu ikilisi maça 11'de başladı ve 68 dakika sahada kaldı.

Benfica adına bir kez daha ağları havalandıran milli oyuncumuz Kerem, Portekiz ekibiyle çıktığı 4 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Bruno Lage'ın öğrencileri bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Puanını 16'ya yükselten Benfica, 21 puanlı lider Sporting'i takibini sürdürdü. Gil Vicente ise 7 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Benfica, Nacional ile karşılaşacak. Gil Vicente ise Estrela ile oynayacak.