Kerem ve Orkun'lu Benfica farklı kazandı

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Portekiz Primeira Liga'nın 18. haftasında Benfica, Famalicao'yu ağırladı.

Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0'lık skorla kazanmayı başardı.

KEREM'DEN ORKUN'A ASİST

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 11, 36 ve 67. dakikalarda Leandro Barreiro ile 81. dakikada milli futbolcumuz Orkun Kökçü kaydetti.

Orkun'un golünde asisti bir diğer milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu yaptı.

Bu sonuçla puanını 41 yapan Benfica, ligdeki bir sonraki maçında Casa Pia ile karşılaşacak.

20 puanda kalan Famalicao ise Estrela'yı konuk edecek.