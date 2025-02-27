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Kerem ve Orkun'lu Benfica yarı finale yükseldi

Kerem ve Orkun'lu Benfica yarı finale yükseldi Benfica, Portekiz Kupası'nda konuk ettiği Braga'yı 1-0 mağlup etti ve yarı final biletinin sahibi oldu.