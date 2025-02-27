Kerem ve Orkun'lu Benfica yarı finale yükseldi

Haber Merkezi
Portekiz Kupası çeyrek final maçında Benfica, Braga'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başardı ve adını yarı finale yazdırdı.
Braga, kupaya veda etti.
Benfica'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Vangelis Pavlidis kaydetti.
MİLLİ FUTBOLCULARIMIZ İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Milli futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
Orkun, maçın tamamında sahada kalırken Kerem ise 90+2. dakikada oyundan alındı.
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