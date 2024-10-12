Kevin Behrens, LGBT'li formayı imzalamadığı için kadro dışı kaldı

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Wolfsburg’un forveti Kevin Behrens, bir taraftar buluşmasında gökkuşağı desenli bir formayı imzalamayı reddetmesi ve ardından yaptığı homofobik açıklamalar nedeniyle eleştirilerin hedefi haline geldi.

Behrens'in, "Bu tür gay tarzı bir şeyi imzalamam" şeklindeki sözleri Alman medyasında büyük yankı uyandırdı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Olay sonrası kulüp, Behrens’in eylemlerinin kulüp felsefesiyle uyuşmadığını belirterek oyuncunun süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

Olay, Eylül ayında düzenlenen bir imza etkinliğinde meydana geldi. Taraftarlar çeşitli eşyalar ve formalar için oyunculardan imza alırken, Behrens'e gökkuşağı desenli bir forma uzatıldı. Ancak Behrens, bu formayı defalarca reddettikten sonra sert ifadeler kullandı.

Kulüp içindeki bir toplantıda, sportif direktör Sebastian Schindzielorz ile bir araya gelen oyuncu, bu davranışının yanlış anlaşıldığını ve "eşcinsellere karşı herhangi bir karşıtlığı olmadığını" savundu.

"KULÜBÜN DEĞERLERİNE AYKIRI DAVRANDI"

Wolfsburg, bu olayın ardından hızlı bir şekilde harekete geçti ve Behrens’in kulübün değerlerine aykırı davrandığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "VfL Wolfsburg, toplumsal sorumluluğunun farkındadır. Kulüp ve çalışanları, her zaman çeşitliliği, hoşgörüyü ve temel değerleri savunmaktadır" denildi. Behrens de daha sonra bir açıklama yaparak, "Spontan yorumlarım kesinlikle kabul edilemezdi. Bunun için özür dilerim" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Bu olay, Wolfsburg’un geçmişte yaşadığı benzer tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. 2023 yılında Felix Nmecha’nın sosyal medya üzerinden yaptığı trans karşıtı yorumlar ve beş yıl önce Josip Brekalo’nun gökkuşağı kol bandını takmayı reddetmesi, kulübün bu tür olaylarla karşı karşıya kaldığı diğer vakalar arasında yer alıyor.

Behrens, 2022-23 sezonunda Union Berlin’i Şampiyonlar Ligi’ne taşımıştı ancak Wolfsburg’a transfer olduktan sonra saha içinde fazla forma şansı bulamadı. Olayın ardından Wolfsburg yönetimi, oyuncularına yönelik çeşitli eğitim programları düzenleyerek bu tür konular hakkında farkındalık yaratmayı amaçladığını belirtti.