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    Kevin De Bruyne'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Manchester Cityli futbolcu Kevin De Bruyne'nin Covid-19 testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 12:39
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    Kevin De Bruyne'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

    İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne'nin yeni tip corona virüs testi pozitif sonuçlandı.

    İngiltere basınına yaptığı açıklamada, De Bruyne'nin ülkesinde Covid-19'a yakalandığını duyuran Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, "10 gün izolasyonda kalacak. Küçük semptomlarla atlatmasını umuyorum. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz. Maçları kaçıracak olmasından endişelenmiyoruz. İnsan sağlığı daha önemli. Umarım izolasyon sürecinde her şey iyi gider." ifadelerini kullandı.

    EVERTON VE PSG MAÇLARINDA OYNAYAMAYACAK

    Belçikalı orta saha oyuncusu, 10 günlük izolasyon sırasında Premier Lig'de Everton ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile yapacakları karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

    De Bruyne, 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri için verilen milli maç arasında Galler ile 1-1 berabere kaldıkları mücadelede Belçika'nın golünü kaydetmişti.

    Kevin De Bruyne nin koronavirüs testi pozitif çıktı #1

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