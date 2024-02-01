Kevin De Bruyne'nin tarihi geçtiği maçta Manchester City rahat kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Burnley'i ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 3-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Manchester City'nin gollerini 16 ve 22'de Julian Alvarez ile 46'da Rodri atarken Burnley'in tek sayısını 90+3'te Ameen Al Dakhil kaydetti.
Kevin De Bruyne tarihe geçti
Julian Alvarez'in ikinci golünde asisti yapan Kevin De Bruyne, 104 asist ile Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan 3. oyuncusu oldu.
Bu galibiyetle birlikte puanını 46'ya yükselten Manchester City ligdeki bir sonraki maçında Brentford deplasmanına gidecek.
12 puanda kalan Burnley ise Fulham'ı konuk edecek.
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