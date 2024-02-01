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Kevin De Bruyne'nin tarihi geçtiği maçta Manchester City rahat kazandı

Kevin De Bruyne'nin tarihi geçtiği maçta Manchester City rahat kazandı Manchester City, Premier Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Burnley'i 3-1 mağlup etti. Kevin De Bruyne, Premier Lig tarihinin en fazla asist yapan 3. oyuncusu oldu.