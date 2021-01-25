Kevin Grosskreutz futbolu bıraktı

2015 yazında transfer olan ancak evrakları yetişmeyince lisansı çıkarılamayan Kevin Grosskreutz, 32 yaşında yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

2014'te Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanan ve 2009-2015 yılları arasında Borussia Dortmund'un önemli oyuncularından olan 32 yaşındaki Kevin Grosskreutz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla futbol kariyerini sonlandırdığı duyurdu.

"FUTBOLA VEDA ZAMANI GELDİ"

32 yaşındaki sağ bek, "15 yılın ardından, benim için profesyonel futbola veda etme zamanı geldi. Umarım, amatör sporlarda görüşürüz. Hayalimi yaşadım. Her anım inanılmazdı." ifadelerini kullandı.

2015 yazında transfer olan ancak evrakları yetişmeyince lisansı çıkarılamayan tecrübeli oyuncu, Stuttgart ve Darmstadt takımlarının ardından 3. Lig ekibi KFC Uerdingen'de de tutunamamıştı.