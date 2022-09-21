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    Kevin Mbabu'dan heyecanlandıran Beşiktaş yanıtı

    Kevin Mbabu'dan heyecanlandıran Beşiktaş yanıtı

    Premier Lig takımlarından Fulham'da oynayan Kevin Mbabu, bir hayranının sorduğu "Fenerbahçe mi, Galatasaray mı" sorusuna Beşiktaş yanıtı vererek sosyal medyayı karıştırdı.
    • 21.09.2022 - 11:46
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 12:06
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    Ülkemizde transfer sezonu 8 Eylül'de sona erdi. Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş kadrolarını yıldız isimlerle doldurdu.

    Bu sezon yapılan transferler, ülkemizin futbolunun Avrupa'da duyulmasının da önünü açtı.

    Fulham'da forma giyen yıldız futbolcu Kevin Mbabu, hayranlarına imza dağıtırken kendisine sorulan "Galatasaray mı, Fenerbahçe mi?" sorusuna "Beşiktaş" yanıtını vererek siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

    İşte sosyal medyada viral olan video:

    Mbabu'dan şaşırtan Beşiktaş cevabı - İZLE

    Kevin Mbabu dan heyecanlandıran Beşiktaş yanıtı #1


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