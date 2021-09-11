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    Kevin-Prince Boateng: Kardeşimle artık işim olmaz

    Jerome Boateng'in çocuklarının annesine şiddet uygulamasının ardından kardeşi Kavin Prince Boateng açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 09:30
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    Kevin-Prince Boateng: Kardeşimle artık işim olmaz

    Çocuklarının annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle 1.8 milyon euro tazminata mahkum edilen Jerome Boateng'in ağabeyi eski Beşiktaşlı Kevin-Prince Boateng açıklamada bulundu.

    Mahkeme kararı sonrası Bild'e konuşan Kevin-Prince Boateng, uzun yıllar kardeşi Jerome ile anlaşmazlıklar yaşadığını ve uzak durduğunu belirterek, "Hayatım boyunca kendimi kardeşim Jerome'dan hep uzak tuttum. Kadına şiddetten nefret ediyorum.

    Kevin-Prince Boateng: Kardeşimle artık işim olmaz #1

    “BUNDAN SONRA ONUNLA İŞİM OLMAZ”

    Alman yasalarına değer veriyorum ve saygı duyuyorum. Bundan sonra da artık onunla hiçbir ilgim olmaz" diyerek sert sözler kullandı.

    Bilindiği gibi Kevin-Prince ve Jerome Boateng aynı Ganalı babaya ancak farklı Alman annelere sahipler. İki kardeş de Beriln'de büyüdü ancak Kevin-Prince Gana Milli Takımını seçti, Jerome ise Alman vatandaşlığını benimseyerek Almanya Milli Takımı'nda uzun süre forma giydi ve son olarak Fransa'nın Lyon takımına transfer oldu.

    Kevin-Prince Boateng: Kardeşimle artık işim olmaz #2

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