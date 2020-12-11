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    Kevin-Prince Boateng: Messi Napoli'ye gitmeli

    Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Kevin-Prince Boateng, eski takım arkadaşı Messi'nin Napoli'ye gitmesi gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2020 - 17:20
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    Kevin-Prince Boateng: Messi Napoli'ye gitmeli

    Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Kevin-Prince Boateng, Arjantinli süper yıldız Messi için sürpriz bir öneride bulundu.

    Ganalı oyuncuya göre Messi, Maradona'ya saygısını göstermek için Barcelona'dan ayrıldığında Napoli'ye imza atmalı.

    Kevin-Prince Boateng: Messi Napoli ye gitmeli #1

    "HEMEN NAPOLI BAŞKANINI ARARDIM"

    Boateng açıklamalarında; "Messi'nin Barcelona ile kontratı bittikten sonra Napoli'ye 'Ben geliyorum' demesi inanılmaz olurdu. Orada artık 10 numarayı vermiyorlar ama paradan ve her şeyden bağımsız sadece kalpten oynaması mükemmel olurdu. Keşke Messi'nin yerinde olsaydım, hemen Napoli Başkanı'nı ararım." dedi.

    33 yaşındaki Boateng, 2018/2019 sezonunun ikinci yarında Messi ile beraber Barcelona'da oynadı.

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