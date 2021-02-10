Khabib Nurmagomedov'in futbolculuk hayali

UFC'nin eski hafif sıklet şampiyonu Khabib Nurmagomedov, profesyonel olarak futbol oynamak istediğini söyledi. Dağıstanlı dövüşçü, geçtiğimiz günlerde 2. lig ekibi FC Kamaz'dan teklif almıştı.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Khabib Nurmagomedov, geçtiğimiz aylarda emekli olduğunu açıklamıştı.

Rus basınına konuşan 33 yaşındaki eski dövüşçü, futbolcu olmak istediğini söyledi.

"RONALDO'YA DA SORDUM"

Nurmagomedov, ''Profesyonel futbolcu olmak benim çocukluk hayalim. Futbol, tüm sporların kralıdır. Bunun için kimlerle konuşmadım ki! Bunu nasıl yapabilirim diye Cristiano Ronaldo, PSG Başkanı Al Khaelifi ve UEFA Başkanı Ceferin ile konuştum.'' sözlerini kullandı.

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''HAYALİM REAL MADRID"

Rusya'nın köklü takımlarından Spartak Moskova ile idmana çıkan Khabib Nurmagomedov, ''Spartak iyi bir takım tabii ki ama benim hayalim Real Madrid. İlk hatırladığım maç Real Madrid maçıydı. 1998'deki Şampiyonlar Ligi finalinde Mijatovic'in attığı golü hala unutamam. Ofsayttan atmıştık ama yine de kazanmıştık.'' dedi.

''FUTBOL BİR SANATTIR''

Futbola olan sevgisinden bahseden ünlü sporcu, ''Benim için futbol bir numaralı spordur. Aslında futbol bir sanattır. Kazanmak için karşındakini dövmeye gerek yoktur. Çok zor bir spor tabii ama futbolu UFC ve MMA'dan daha çok seviyorum.'' şeklinde konuştu.

2. LİGDEN TEKLİF ALDI

Öte yandan Rusya 2. Ligi'nde mücadele eden futbol kulübü FC Kamaz, geçtiğimiz günlerde eski dövüşçüye futbol oynaması için teklifte bulunmuştu.

Khabib'in bu teklife nasıl bir cevap vereceği merak konusu.