Khvicha Kvaratskhelia, Napoli'ye veda etti

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İtalya Serie A'da 20 hafta sonunda topladığı 47 puanla lider durumda bulunan Napoli'de sıcak bir gelişme yaşandı.

2022 yılından bu yana Napoli'nin formasını giyen Khvicha Kvaratskhelia, İtalyan ekibine veda ettiğini duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER NAPOLI"

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Gürcü futbolcu, bu paylaşımda, "Teşekkürler Napoli" ifadelerini kullandı ve takımdan ayrıldığını açıkladı.

YENİ ADRESİ PSG

Gürcü futbolcunun yeni transferinin Fransız ekibi Paris Saint-Germain olması bekleniyor. PSG, bu transfer için Napoli'ye yaklaşık 70 milyon euro ödeyecek.

PSG'nin yıldız futbolcunun transferini kısa sürede açıklaması bekleniyor.

PİYASA DEĞERİ 85 MİLYON EURO

85 milyon euro piyasa değeri bulunan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Napoli formasını 107 kez giydi.

Hücum oyuncusu, bu maçlarda 30 gol ve 29 asistle mücadele etti.