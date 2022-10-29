Kim Min Jae: Napoli'nin teklifi benim için büyük fırsattı

Kim Min Jae: Napoli'nin teklifi benim için büyük fırsattı

Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Kim Min Jae, İtalyan basınına konuştu. Güney Koreli oyuncu örnek aldığı oyuncuyu ve en çok mağlup etmek istediği takımı açıkladı.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den 18.5 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli’nin yolunu tutan Kim Min Jae, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Napoli ile hem Serie A'da hem de Şampiyonlar Ligi grubunda liderlik keyfi yaşayan 25 yaşındaki oyuncu, böyle bir başarıyı beklemediğini söyledi.

"Napoli'nin teklifi benim için büyük fırsattı"

La Repubblica’ya konuşan Kim Min Jae, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer sürecini şöyle anlattı: "Napoli'nin teklifi benim için büyük fırsattı. Türkiye serüvenimin ardından buna hemen atladım. Yaz aylarında Napoli’nin teklifi bana ulaşanlar arasında en iyisiydi, bende hiç tereddüt etmedim."





"Üç ay içerisinde yaşananlar beklentimin çok ötesine geçti"



Kim Min Jae, takımının bu performansını beklemediğini söyledi. Güney Koreli futbolcu, "Açıkçası bu kadar hızlı ve heyecan verici bir yükseliş yaşamayı beklemiyordum. Şu anda Serie A ve Şampiyonlar Ligi grubumuzda lideriz. Üç ay içerisinde yaşananlar beklentimin çok ötesine geçti” dedi.

"Amacımız Napoli tarihini yeniden yazmak"

Serie A’da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Kim Min Jae, konuşmasına şöyle devam etti: “Amacımız Napoli tarihini yeniden yazmak. Üst üste aldığımız 12 galibiyet doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Şehir 30 yıldan fazladır şampiyonluğu bekliyor. Böyle oynamaya devam edersek sezon sonunda Scudetto’yu (İtalya Ligi’nde şampiyonluk unvanı) kazanacağımıza eminim.”





"En çok alt etmek istediğim takım Juventus"



Güney Koreli oyuncu, en çok hangi takımı yenmek istediği sorusunu “Juventus... En çok alt etmek istediğim takım Juventus. Napoli taraftarlarının onları hiç sevmediğini biliyorum.” şeklinde yanıtladı.

"Her zaman Ramos'u örnek aldım"

Favori oyuncusunun Sergio Ramos olduğunu belirten stoper, şöyle konuştu: "Her zaman onu örnek aldım. Onun videoları ile çalıştım. Oyunundan çok şey öğrendim. Umarım az da olsa kariyerimde onun ayak izlerini takip edebilirim.”

Serie A'da ayın futbolcusu seçildi

25 yaşındaki Kim Man Jae, bu sezon Napoli formasıyla 5'i Şampiyonlar Ligi'nde 15 maça çıktı. Ligde iki kez gol sevinci yaşayan futbolcu, başarılı performansıyla Serie A'da geçen ay ayın oyuncusu seçildi.