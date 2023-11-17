Kingsley Coman: Kulağım zarar görse de Galatasaray'ın atmosferi muhteşemdi

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakibi Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman, sarı-kırmızılı takımla deplasmanda oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmada 1 gol atan Coman, Fransız televizyonundan Canal Plus'a şu ifadeleri kullandı:
Galatasaray deplasmanı, inanılmaz bir maçtı. Özellikle stadyumdaki atmosfer inanılmazdı. Devamlı oynamak isteyeceğiniz bir atmosfere sahip o stadyum. Duygu olarak inanılmaz şeyler hissetirdi.
"Atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim"
Galatasaray'ın stadyumundaki atmosferin büyük fark yarattığını söyleyen Coman, şu sözleri sarf etti:
Her ne kadar kulak zarım ciddi zarar görse de atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim.
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