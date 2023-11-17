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Kingsley Coman: Kulağım zarar görse de Galatasaray'ın atmosferi muhteşemdi

Kingsley Coman: Kulağım zarar görse de Galatasaray'ın atmosferi muhteşemdi Bayern Münih'in 27 yaşındaki hücum oyuncusu Kingsley Coman, Galatasaray'la İstanbul'da oynadıkları maç hakkında "Her ne kadar kulak zarım ciddi zarar görse de atmosferin muhteşem olduğunu söyleyebilirim" dedi.