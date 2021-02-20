Kızılyıldız, ırkçı tezahüratlar için Zlatan'dan özür diledi

Boşnak kökenli forvet Zlatan Ibrahimovic, perşembe akşamı Belgrad'da oynanan Kızılyıldız-Milan karşılaşmasında bir taraftar tarafından hedef alındı.

Kızılyıldız, perşembe günü Avrupa Ligi maçında Milan forveti Zlatan Ibrahimovic'e yönelik ırkçı tacizden dolayı özür dileyerek bir bildiri yayınladı.

KIZILYILDIZ ÖZÜR DİLEDİ

Ibrahımovic, son 32 mücadelesinde 2-2 biten maçta yedek kulübesindeydi ve oynamadı. Kameralar, kökleri Bosna'da olan Ibrahimovic'e etnik hakaretler söyleyen bir taraftarı yakaladı.

Sırp ekibi yaptığı açıklamada, "Kızılyıldız, Milan ile Avrupa Ligi maçında Zlatan Ibrahimovic'e yapılan kötü tezahüratları şiddetle kınıyor.'' dedi

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi: "Kulüp, etkinliği üst düzeyde organize etmek için elinden gelen her şeyi yaptı ve ilkel bir taraftarın Sırbistan'ın geleneksel misafirperverliğini lekelemesine izin vermeyeceğiz. "Suçlunun kimliğini tespit etmek için yetkililerle birlikte çalışacağız ve ayrıca taraftarın tam anlamıyla cezalandırılması konusunda ısrar edeceğiz. Kızılyıldız, Zlatan Ibrahimovic'ten bir kez daha içtenlikle özür diliyor ve kulübün gelecekte bu tür davranışlara sıfır tolerans göstereceğini vurguluyoruz."

ZLATAN'A EDİLEN HAKARET

Zlatan Ibrahımovic, Hırvat Katolik bir anne ve Bosnalı Müslüman bir babanın çocuğu olarak İsveç'te doğdu. Ibrahimovic'i taciz eden taraftar, Bosnalı Müslümanlar için aşağılayıcı bir terim kullandı ve Ibrahimovic'in, taraftarın kötü niyetli yorumlarına tepki vermemesi videoda gösterildi.