Klaas-Jan Huntelaar sezon sonu futbolu bırakacağını açıkladı

Ajax'ın 37 yaşındaki Hollandalı yıldızı Klaas-Jan Huntelaar, aktif futbol yaşantısını noktalama kararı aldı.

Bir dönem Real Madrid ve Milan gibi dev takımların formalarını da giyen Klaas-Jan Huntelaar, yeşil sahalara veda ediyor.

Kariyerine Ajax’ta devam eden 37 yaşındaki deneyimli golcü, emeklilik kararı aldığını açıkladı.

Ajax'ın PEC Zwolle’yi 4-0 mağlup ettiği ve 1 golünü de kendisinin attığı maç sonunda konuşan Huntelaar, kararını alma nedenini ‘mutlu bir şekilde bırakmak istiyorum’ diyerek yanıtlarken, futbol sonrası planlarından da bahsetti.

"ANTRENÖR OLMAK İSTİYORUM"

Huntelaar açıklamasında, “Sanırım artık o an geliyor. Bu son sezonum diye düşünüyorum. Evet artık bırakıyorum. Sezon sonuna kadar mutlu bir şekilde oynamaya devam edeceğim. Kariyerimi bitirdikten sonra tabii ki antrenör olmak istiyorum, bununla ilgili belgelerimi de alacağım ancak ilk istediğim ailemle birkaç ay birlikte vakit geçirmek istiyorum. Ondan sonra yeni mücadelelere bakacağım.” diye konuştu.