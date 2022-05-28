Klopp: Mane için Bayern iddiaları umurumda değil

Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, takımın başarılı oyuncusu Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olacağı iddialarına, "Bayern Münih söylentileri şu anda umurumda değil" dedi.

Şampiyonlar Ligi final müsabakasında bu akşam Liverpool ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.

Dev final öncesi Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, takımın yıldız oyuncusu Sadio Mane'nin Bayern Münih'e transfer olacağı yönünde çıkan manşetlere yanıt verdi.

" Bayern Münih söylentileri, şu anda umurumda değil"

Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konu hakkında konuşan Alman çalıştırıcı, "Mane, çok formda, antrenmanda ve maçta onu şu an izlemek büyük keyif. Futbol bu sene ondan çok şey istiyor. İnanılmaz uzun bir sezon geçirdi. Bayern Münih söylentileri, şu anda umurumda değil. Hepimiz tamamen bu oyuna odaklandık. Sadio tamamen maça odaklanmış durumda, onun için ne kadar önemli olduğunu ve bizim için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Yani, endişe yok, tamamen normal. Kariyerimde, belirleyici maçlardan önce Bayern Münih dedikodularının çıkması ilk değil." ifadelerini kullandı.

"Sanırım hepimiz 2018'de olanları unuttuk"

BBC'de yer alan habere göre; Mane de çıkan transfer iddialarına, "Güzel soru, ama şimdi söylemek istediğim şey, tamamen Şampiyonlar Ligi'ne ve onu kazanmaya odaklanmış durumdayım ki bu benim ve Liverpool taraftarları için çok daha önemli. Liverpool'un maçı kazanması için kesinlikle mümkün olan her şeyi yapacağım. Sanırım hepimiz 2018'de olanları unuttuk. Elbette Real Madrid o zamanlar daha iyi takımdı ve maçı kazanmayı hak etti ama bu farklı bir maç olacak." sözleri ile cevap verdi.

28 kez skora katkı sağladı

Liverpool ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Senegalli yıldız, bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 50 müsabakada görev aldı. 23 kez topu filelerşe buluşturan oyuncu 5 kez de gol pası verdi.