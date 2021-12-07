Klopp, Origi'yi öve öve bitiremedi

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, oyuncusu Origi için konuştu.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, takımının oyuncularından Divock Origi için övgü dolu ifadeler kullandı.

"ORIGI BİR EFSANEDİR"

Origi için kitap yazılması gerektiğini söyleyen Alman teknik direktör, "Divock Origi bir efsanedir. Umarım onun hakkında kitaplar yazılır. Eğer yazmazlarsa bunu ben yapacağım." dedi.

Belçikalı golcü, bu sezon Liverpool formasıyla 9 maçta forma giydi ve 4 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.



