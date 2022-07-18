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    Köln ile Milan arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası kullanıldı

    Köln ile Milan arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası kullanıldı

    Köln ile Milan kulüpleri arasındaki hazırlık maçında denenen vücut kamerası, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
    • 18.07.2022 - 00:22
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    Futbolda televizyon izleyicilerinin tepkilerini ölçmek ve ekran başında seyir zevkini zenginleştirmek amacıyla, futbolculara ilk kez vücut kamerası takıldı.

    Vücut kamersıyla futbol aksiyonu

    AA'nın haberine göre; Almanya'nın Köln kentindeki RheinEnergie Stadı'nda "Telekom Kupası" adıyla oynanan hazırlık karşılaşmasında, futbol yayıncılığı adına yenilikçi bir deneme yapıldı.

    İtalyan Sportitalia televizyonu, aksiyon kamerasıyla kaydedilen görüntüleri paylaştı.

    Maçı futbolcunun gözünden izleme imkanı tanıyan görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

    Köln ile Milan arasındaki hazırlık maçında vücut kamerası kullanıldı - VİDEO


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