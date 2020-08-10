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- Köln'ün formasında Köln Merkez Camii de yer aldı
Köln'ün formasında Köln Merkez Camii de yer aldı
Bundesliga ekiplerinden Köln'ün yeni sezon formasının üzerinde, Köln Merkez Camii'nin silüetinin bulunması dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 10.08.2020 - 12:25
- Güncelleme : 10.08.2020 - 12:25
Geçtiğimiz sezon Bundesliga'yı 14. sırada bitiren Köln'ün yeni sezon formaları satışa çıktı.
Kulübün resmi Twitter hesabından dün paylaşılan formalardaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.
KÖLN MERKEZ CAMİİ
Formaların göğüs kısmında, Köln Merkez Camii'nin silüetinin yer aldığı görüldü.
Alman ekibi, bu tasarımıyla Türk futbolseverlerden de büyük takdir topladı.