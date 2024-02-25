Komada tutulan Bordeaux futbolcusu Alberth Elis, ameliyat oldu Fransa Ligue 2'de Bordeaux'nun Guingamp'la dün oynadığı maçta kafasına darbe alan Alberth Elis'in yaşadığı sakatlığın ardından komaya girdiği, sonrasında bir ameliyat geçirdiği belirtildi.

AA

Fransa 2. Futbol Ligi'nde (Ligue 2) Guingamp ile oynanan maçta başına aldığı darbenin ardından hastaneye kaldırılan ve yapay komada tutulan Bordeaux'nun Honduraslı forveti Alberth Elis, ameliyat edildi.

Fransa basınında yer alan haberde, maçta aldığı darbenin ardından kafa travması geçiren ve yapay komaya sokulan Elis'in kaldırıldığı hastanede başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Son durumuyla ilgili açıklama gelmedi

Elis'in tıbbi muayeneler için hastaneye götürüldüğünü duyuran Bordeaux Kulübü ise futbolcunun son durumuna ilişkin açıklama yapmadı.

Neler olmuştu?

Bordeaux'nun dün akşam Guingamp'ı 1-0 yendiği maçın ilk dakikasında rakip takımın savunma oyuncusu Donacien Gomis ile çarpışan Elis, uzun süre yerde kalmıştı.

Yaklaşık 8 dakika saha içerisinde tedavi gören 28 yaşındaki futbolcu, sedyeyle saha kenarına alınarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)