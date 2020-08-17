Kompany futbolu bıraktı, teknik direktör oldu

Belçika'nın ve dünya futbolunun önemli savunma oyuncularından biri olan Vincent Kompany, futbolu bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki isim, Anderlecht'in yeni teknik direktörü oldu.

Anderlecht Kulübü, 34 yaşındaki Vincent Kompany'nin futbolu bıraktığını ve kulübün yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

"TAKIMDA EN AZ 4 SEZON KALMAK İSTİYORUM"

Anderlecht ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını belirten Kompany, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum ve bunun için zamanımın yüzde 100'üne ihtiyacım var. Futboldan emekli olma nedenim bu. Takımda en az 4 sezon kalmak ve modern bir futbol oynayabileceğimizi göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Belçikalı savunma oyuncusu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

2008 yılında Hamburg'dan Manchester City'ye transfer olan Kompany, kaptanlığını yaptığı İngiliz kulübünde 11 yıl forma giydi ve 4 lig şampiyonluğu elde etti.

Geçen sene oyuncu-antrenör olarak Anderlecht'e dönen Kompany, kariyeri boyunca oynadığı 532 maçta 31 gol attı.