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    Kompany futbolu bıraktı, teknik direktör oldu

    Belçika'nın ve dünya futbolunun önemli savunma oyuncularından biri olan Vincent Kompany, futbolu bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki isim, Anderlecht'in yeni teknik direktörü oldu.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2020 - 13:31
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    Kompany futbolu bıraktı, teknik direktör oldu

    Anderlecht Kulübü, 34 yaşındaki Vincent Kompany'nin futbolu bıraktığını ve kulübün yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

    "TAKIMDA EN AZ 4 SEZON KALMAK İSTİYORUM"

    Anderlecht ile 4 yıllık anlaşmaya vardığını belirten Kompany, "Tamamen antrenör rolüme odaklanmak istiyorum ve bunun için zamanımın yüzde 100'üne ihtiyacım var. Futboldan emekli olma nedenim bu. Takımda en az 4 sezon kalmak ve modern bir futbol oynayabileceğimizi göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Kompany futbolu bıraktı, teknik direktör oldu #1

    Belçikalı savunma oyuncusu, altyapısından yetiştiği Anderlecht'in formasını 2003'ten 2006'ya kadar giymiş ve 2 lig şampiyonluğu yaşamıştı.

    2008 yılında Hamburg'dan Manchester City'ye transfer olan Kompany, kaptanlığını yaptığı İngiliz kulübünde 11 yıl forma giydi ve 4 lig şampiyonluğu elde etti.

    Geçen sene oyuncu-antrenör olarak Anderlecht'e dönen Kompany, kariyeri boyunca oynadığı 532 maçta 31 gol attı.

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