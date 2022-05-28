Konferans Ligi'nde sezonun oyuncusu Pellegrini

Avrupa Konferans Ligi'nde Roma forması giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini, turnuvanın en değerli oyuncusu seçildi.

Avrupa Kupaları'nda final müsabakaları oynanırken geçtiğimiz günlerde bu sezon ilk kez düzenlenen Avrupa Konferans Ligi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanan mücadele ile sahibini bulmuştu.

Roma ile Feyenoord'un karşı karşıya geldiği final müsabakasını İtalya ekibi 1-0 kazandı ve tarihinde ilk kez bir Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

En değerli oyuncu Pellegrini

Diğer yandan UEFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada; takımın 25 yaşındaki oyuncusu Lorenzo Pellegrini, Konferans Ligi'nde yılın en değerli oyuncusu seçildi.

17 gole katkı sağladı

Başarılı orta saha oyuncusu, turnuvadaki tüm müsabakalarda (eleme turu dahil) 12 kez topu filelerle buluştururken, 5 kez de gol pası verdi.



