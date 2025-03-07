Konferans Ligi'nde son 16 turu ilk ayağı, 4 maçla sona erdi
AA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

SONUÇLAR

Müsabakaların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika): 3-0

Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre): 1-0

Borac (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya): 1-1

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Djurgarden (İsveç): 1-0

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Fatih Yıldırım
Yazar