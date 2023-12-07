Kopenhag'da işler karıştı: Rasmus Folk'tan Galatasaraylıları sevindirecek sözler

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag'ta kaptan Rasmus Falk'tan flaş bir itiraf geldi.
Üst üste alınan kötü sonuçlarla düşüşe geçen Kopenhag'da kaptan Rasmus Falk şöyle konuştu:
Bize bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten çok kötü oynuyoruz. Bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz.
12 Aralık'ta maç var
Kopenhag ile Galatasaray, A Grubu'nun 6. hafta maçında 12 Aralık'ta Parken'de karşı karşıya gelecek.
Sarı kırmızılı takım, Parken'de ev sahibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmaya çalışacak.
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