Kopenhag'da işler karıştı: Rasmus Folk'tan Galatasaraylıları sevindirecek sözler
ensonhaber.com

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Kopenhag'ta kaptan Rasmus Falk'tan flaş bir itiraf geldi.

Üst üste alınan kötü sonuçlarla düşüşe geçen Kopenhag'da kaptan Rasmus Falk şöyle konuştu:

Bize bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçekten çok kötü oynuyoruz. Bir türlü istediğimiz seviyeye ulaşamıyoruz.

12 Aralık'ta maç var

Kopenhag ile Galatasaray, A Grubu'nun 6. hafta maçında 12 Aralık'ta Parken'de karşı karşıya gelecek.

Sarı kırmızılı takım, Parken'de ev sahibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmaya çalışacak.